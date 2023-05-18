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21:24, 18 мая 2023Наука и техника

Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Фото: Reuters

Министерство ВВС США (входит в состав Пентагона) сообщило о планах заключить в 2024 году контракт на производство истребителя шестого поколения, сообщает РИА Новости.

«Платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит», — заявил глава американского ведомства Фрэнк Кендалл.

Он уточнил, что данный вид техники станет более «живучим», а также у него будет больше возможностей для нанесения ударов. Помимо этого, истребитель сможет лучше взаимодействовать и адаптироваться в воздушном пространстве в случае каких-либо изменений ситуации, добавил министр. Кендалл отметил, что ВВС США необходимо обзавестись такими истребителями как можно раньше, чтобы продолжать сохранять свое военное преимущество над другими странами.

Ранее стало известно, что НАТО примет многолетнюю программу вооружения Украины на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что поддержка будет направлена на обеспечение полного перехода Украины с доктрин и вооружений советского образца на западные.

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Марина Совина
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