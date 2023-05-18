В СПЧ отреагировали на возбуждение в России дела из-за переписки в Telegram

Член СПЧ Меркачева осудила практику возбуждения уголовных дел из-за переписок в Telegram

Практика судебного преследования подростков из-за переписки в мессенджерах является не только неправильной, но и неэффективной с точки зрения профилактики возможных преступлений в будущем. Таким образом член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала «Ленте.ру» ситуацию с возбуждением уголовного дела против трех петербургских подростков из-за их сообщений в Telegam-чатах.

«Такая практика поистине удивительна, и ее невозможно предсказать: складывается ощущение, что она может меняться под политическую волю. Против подростков не нужно возбуждать дела и сажать их, нужно с ними разговаривать. Более того, большинству молодых людей, которые совершили правонарушения, часто бывает достаточно одного задержания — и они больше никогда не повторяют своих ошибок, так сильно этого пугаются. Им достаточно административного ареста, попасть в спецприемник на 15 суток или хотя бы посидеть в ИВС (изолятор временного содержания — прим. «Ленты.ру») 48 часов, но точно не избирать меру пресечения и не помещать их в СИЗО», — объяснила правозащитница.

Хорошо, правонарушители часто выявляются в чатах. Так почему вместо того, чтобы в этот чат внедрить кого-то, кто мог бы направить, сказать, что такие действия подпадают под статью, внедряется другой человек — тот, кто способствует тому, чтобы человек до конца оформил свою мысль так, чтобы уж точно закрепить [полученную доказательную базу для возбуждения дела] Ева Меркачева член Совета по правам человека, правозащитница

При этом Меркачева добавила, что мониторинг информационного пространства в мессенджерах является важной работой с точки зрения оценки настроений среди граждан. Однако, по ее словам, стратегия действий в случае выявления возможных правонарушений должна основываться на общении с такими пользователями и понимании их мотивов.

«На самом деле я приветствую проверки чатов, форумов: нужно знать и понимать ситуацию, но я категорически против сложившейся практики. Старайтесь понять, кто и что говорит, есть ли в этих чатах провокаторы, поработать с этими людьми. Эти форумы и чаты — прекрасная возможность донести до молодых людей правильные мысли, так почему этой возможностью не пользуются? Мудрый, опытный человек сможет объяснить, чем грозят подобные правонарушения», — объяснила член СПЧ.

В беседе с «Лентой.ру» она также призвала интернет-пользователей быть более осмотрительными в своих высказываниях в социальных сетях. Правозащитница посоветовала избегать любых контактов с радикально настроенными собеседниками.

«Всегда нужно иметь в виду, что человек, который переходит в интернете на агрессивную риторику, представляет потенциальную опасность, причем не имеет значения, какую идеологию он поддерживает. Как только появляется агрессивная риторика, нужно осознавать, что такое общение токсично не только с точки зрения психологии, но и в плане возможного криминального следа. Ни в коем случае нельзя вступать ни в какие переписки с таким человеком, тем более пытаться его переубедить. Зачастую такие люди — это провокаторы, которые смотрят на то, как человек отреагирует», — заключила Меркачева.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 19-летний студент и две россиянки 21 и 22 лет стали фигурантами уголовного дела о призывах к терроризму и склонению к массовым беспорядкам.

Сообщалось, что дело было возбуждено осенью 2022 года, но задержали группу подозреваемых после проведенных 17 мая обысков. Основанием стала переписка в пяти Telegram-чатах, где подозреваемые оправдывали насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и призывали к терроризму и массовым беспорядкам.

Администратором одного из чатов был 19-летний студент из Петербурга. В отношении всех троих избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.