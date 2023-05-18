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19:45, 18 мая 2023Россия

Аксенов назвал срок возобновления железнодорожных перевозок в Крыму после взрыва

Аксенов заявил, что перевозки по железной дороге в Крыму полностью возобновят к утру
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Грузовые и пассажирские перевозки на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма, где произошел взрыв, полностью возобновят к утру 19 мая. Срок назвал глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Он подчеркнул, что техническое движение на путях в районе ЧП уже восстановлено.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что после взрыва оказалось повреждено 150 метров железнодорожного полотна. По его словам, властям еще предстоит оценить ущерб. Лукашенко подчеркнул, что после происшествия будут выработаны дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок.

О взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем стало известно утром 18 мая. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. По данным Telegram-канала Shot, в результате с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало.

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Константин Лысяков
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