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14:42, 18 мая 2023Россия

Ройзман отреагировал на возможный приговор анекдотом

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман прокомментировал возможный приговор анекдотом про пропасть

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман (объявлен в России иноагентом) отреагировал на возможный приговор по уголовному делу о дискредитации Российской армии анекдотом про падение в пропасть. Видео с высказыванием бывшего политика опубликовано в Telegram-канале «Вечерние ведомости».

Ранее сообщалось, что с учетом задержания Ройзмана с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия прокурор предложил смягчить бывшему градоначальнику Екатеринбурга наказание в виде штрафа до 260 тысяч рублей.

Отвечая встретившим политика журналистам на вопрос об ожиданиях от возможного приговора суда, Ройзман рассказал анекдот о двух друзьях, один из которых упал в пропасть. Второй персонаж спросил товарища, как он себя чувствует и не получил ли он травм.

«Руки-ноги целы? Целы. Голова целая? Целая! Ну так вылезай скорее, — привел Ройзман разговор приятелей. — Ну подожди, я еще не долетел».

При этом один из присутствовавших возразил политику, что не согласен со столь пессимистической оценкой, на что Ройзман скептически покачал головой.

Следствие считает, что политик в ходе прямых эфиров публично озвучил свою негативную оценку использования российских Вооруженных сил. Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Приговор будет оглашен 19 мая.

Марк Леонов
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