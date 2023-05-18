В Артемовске рассказали о спасении детей от вывоза на Украину

РИА Новости: жители Артемовска прячут детей от ВСУ, которые пытаются вывезти их на Украину

Жители Артемовска (украинское название — Бахмут) вынуждены прятать детей от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и активистов, которые пытаются их насильно вывезти на подконтрольную Киеву территорию. Об этом РИА Новости рассказала женщина, проживающая в городе.

К ней приезжали активисты движения «Белый ангел» вместе с полицией и военными для того, чтобы вывезти семью на Украину. Женщина попросила их дождаться мужа с работы, а сама сказала сыну «собирать манаточки» и прятаться через дорогу у соседа.

По ее словам, эта история не единственная, жителям Артемовска часто приходилось спасать детей от украинских активистов. Женщина добавила, что не отдала ребенка потому, что сама не собиралась эвакуироваться на Украину. «Если выживем, то только в Россию», — заключила она.

Ранее стало известно о хирурге, который в Артемовске провел десятки операций на кухне под обстрелами украинских войск. Он переехал в город несколько лет назад из западного региона страны.

