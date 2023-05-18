Мастер набил клиентке незаконченный эскиз тату и вывел ее из себя

Блогерша Анджела показала мультяшный рисунок рыбы в кофейнике на ее теле

Блогерше Анджеле (фамилия неизвестна) набили незаконченный экскиз тату, который вывел ее из себя. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом only_angel.a рассказала, что год назад решила сделать изображение на коже в виде рыбы, плавающей внутри кофейника. По ее словам, данный рисунок символизировал эпизод из одной популярной песни исполнителя Гарри Стайлза. Как утверждает клиентка, она отправила образцы желаемых картинок мастеру, однако набросок татуировки перед процедурой не был готов.

Затем на размещенных кадрах Анджела показала набитую на теле небольшую татуировку с мультяшным черным рисунком в виде животного в сосуде, у которой был чересчур большой рот и выпуклые глаза. «С этим мне пришлось жить целый год, но скоро я собираюсь делать коррекцию этой татуировки», — посетовала она.

Ролик стал вирусным, набрав 2,2 миллиона просмотров. Подписчики оценили работу мастера в комментариях под постом. «Я ахнул», «Я даже не думал, что все настолько плохо», «У меня отвисла челюсть», — написали они.

В апреле блогершу подняли на смех в сети за покрытые татуировками в виде лосин ноги. На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала фигуру в купальнике и коротком кроп-топе. В ролике видно, что на ногах юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров.