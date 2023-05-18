Слишком сексуальную 53-летнюю женщину забанили в приложении для свиданий

Daily Star: 53-летнюю модель заблокировали в приложении для свиданий после 700 встреч

Молодо выглядящую 53-летнюю модель-бразильянку, получавшую сотни мэтчей, забанили в приложении для свиданий. Она рассказала Daily Star, что модераторы могли счесть ее слишком сексуальной.

Профиль Андреи Саншайн заблокировали в конце зимы 2023 года по неизвестной причине. Несмотря на то, что женщина разменяла шестой десяток, она выглядит очень молодо, и пользователи приложения не обделяли ее вниманием. Живущая в Лондоне бодибилдер и инфлюэнсер встречалась с огромным количеством людей на протяжении нескольких лет после развода.

В более ранних интервью Саншайн сообщала, что у нее было больше 700 встреч «с продолжением». Она ходила на свидания три-пять раз в неделю. Однако теперь женщина столкнулась с неразрешимой проблемой, поскольку львиная часть знакомств происходила именно в приложениях. Саншайн уделяет много времени тренировкам и работе с социальными сетями, поэтому у нее нет возможности ходить по барам и ночным клубам, чтобы встретить нам новых людей.

Саншайн предполагает, что ее заблокировали из-за того, что она «слишком сексуальная». Скорее всего, причиной стали жалобы тех, кого она отвергла или кому не ответила. Хотя женщина старается общаться со всеми новыми знакомыми, иногда это физически невозможно.

То, что она получала тысячи мэтчей в приложении, тоже, по ее мнению, могло сыграть роль в блокировке. Модель предполагает, что оттягивала на себя слишком много внимания. Хотя Саншайн подала уже несколько жалоб, чтобы вернуть свой аккаунт, этого до сих пор не произошло. А это значит, что некоторые контакты она не сможет восстановить.

Это ужасно неприятно. У меня начинались прекрасные отношения с некоторыми людьми из приложения Андреа Саншайн модель и инфлюэнсер

Чаще всего зрелая бразильянка привлекала мужчин вдвое младше себя. До блокировки она получала до 50 сообщений в день от желающих с ней пофлиртовать.

Ранее сообщалось о 50-летней женщине из Великобритании, которая начала карьеру модели. Британка поделилась секретами красоты, которая не меркнет с возрастом.