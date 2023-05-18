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19:01, 18 мая 2023Наука и техника

Российский БАС-200 испытали на максимальной дальности от пункта управления

«Вертолеты России»: беспилотник БАС-200 испытали на максимальной дальности
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) БАС-200, представленный на выставке HeliRussia, проходящей с 18 по 20 мая в Москве, испытали на максимальной дальности от пункта управления, составляющей 80 километров. Об этом со ссылкой на «Вертолеты России» сообщает РИА Новости.

«Это подтвердило высокую эффективность БПЛА при выполнении мониторинговых и поисково-спасательных задач на больших территориях», — сообщили в компании.

Там уточнили, что полеты БАС-200 проходили вблизи Салехарда в условиях низких температур и сложной погодной обстановки. В компании напомнили, что данный БПЛА способен доставлять грузы, осуществлять мониторинг и аэрофотосъемку и принимать участие в поисково-спасательных операциях.

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«При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 километров. Продолжительность полета с грузом 50 килограммов — до четырех часов», — отметили в «Вертолетах России».

В августе холдинг представил на форуме «Армия-2022» многофункциональный беспилотный вертолет с повышенной грузоподъемностью БАС-750.

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Иван Потапов
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