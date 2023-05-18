Аферистка из московского брачного агентства выманила миллионы у тренера по йоге

В Москве брачное агентство выманило 11 миллионов рублей у преподавательницы йоги

Брачное агентство в центре Москвы выманило 11 миллионов рублей у 42-летней преподавательницы йоги. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, женщина обратилась в полицию с заявлением на руководителя агентства. Она рассказала, что в 2021 году обратилась в фирму на улице Покровке, чтобы устроить личную жизнь. Сваха забрала 10,8 миллиона рублей у потерпевшей и скрылась.

17 мая аферистку задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что 10-летний сын работника «Газпром газнадзора» отдал аферистам украшения на 500 тысяч рублей.