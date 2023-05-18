Описаны особенности российского огнемета «Бородач»

Военный эксперт Леонков заявил об использовании огнеметов против танков

Российский «Бородач» — это пехотный огнемет, ручной, малогабаритный, который используется, в частности, в качестве противотанкового оружия. Пирогель, попадая на броню танка, прожигает ее, наносит повреждения машине и может спровоцировать подрыв боекомплекта. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Огнеметные системы бывают разными. Существуют системы непосредственного действия, это специальные средства, накачанные зажигательной смесью, которая на выходе под давлением поджигается и что-то выжигает. Есть и ракетное исполнение. Там происходит объемное воздействие, как от бомбы», — объяснил Леонков.

Ракетные огнеметные системы, по словам эксперта, бывают достаточно компактными и используются пехотой. «Бородач» как раз является вариантом пехотного ручного, малогабаритного огнемета. С помощью ракетного снаряда он может воздействовать на бронированные машины.

«Это такой аналог противотанковой гранаты. Пирогель, попадая на броню танка, прожигает ее за счет крайне высокой температуры и наносит повреждения. Если смесь попадает на боекомплект, происходит его подрыв», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что армия России получила новый огнемет «Бородач» для пехотных войск. Он также сообщил, что в России начался серийный выпуск авиационных ракет «Бронебойщик». Они способны пробивать преграду и взрываться за ней.