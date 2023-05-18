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11:54, 18 мая 2023Мир

В МИД Китая отреагировали на предложение Киссинджера принять Украину в НАТО

В МИД Китая призвали не делать из Украины линию противостояния между крупными державами

Фото: Florence Lo / Reuters

Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на слова экс-госсекретаря и советника по нацбезопасности США Генри Киссинджера о необходимости принятия Украины в НАТО, передает ТАСС.

Дипломат призвал все стороны избегать действий, которые могут усугубить кризис и сохранять спокойствие.

18 мая сообщалось, что бывший госсекретарь США призвал принять Украину в НАТО для безопасности Евросоюза из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства.

Он желал бы вступления Украины в Североатлантический альянс по двум причинам. Во-первых, предположил Киссинджер, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Во-вторых, по его словам, в случае окончания конфликта не в пользу Москвы мир получит «недовольную Россию, а также недовольную Украину» с сильным вооружением.

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Виктория Кондратьева
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