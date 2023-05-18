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10:35, 18 мая 2023Россия

В России памятную доску погибшему участнику СВО завесили шторой ради ярмарки

В Забайкальском крае памятную доску погибшему участнику СВО завесили шторой ради ярмарки

Фото: «Чита.ру»

В городе Нерчинске Забайкальского края памятную доску бойцу, погибшему в ходе специальной военной операции (СВО), закрыли на время проведения ярмарки. Об этом сообщает «Чита.РУ».

На опубликованной изданием фотографии из местного Дома культуры видно, что доску участнику СВО завесили шторой. Также на снимке видно большое количество текстильной продукции.

В администрации Дома культуры объяснили, что не хотели оскорбить память погибшего бойца. «Вот представьте: эти фотографии и целая куча товара, как насмешка», — сказала исполняющая обязанности директора учреждения Евгения Кузнецова. По окончании ярмарки драпировку сняли, добавила она.

Ранее в Бурятии бюст погибшему в СВО Герою России открыли под музыку из художественного фильма «Голодные игры». Композиция Horn of Plenty («Рог изобилия») прозвучала в тот момент, когда мать погибшего военнослужащего стягивала с бюста накрывавшую его ткань.

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Алан Босиков
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