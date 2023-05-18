Россияне стали больше интересоваться отечественными и китайскими электромобилями

РИА Новости: в России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили

В России растет спрос на отечественные и китайские электромобили. О том, что граждане стали больше интересоваться таким транспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенные лизинговые компании.

По данным «Газпромбанк Автолизинга», за первые четыре месяца 2023 года было реализовано почти две трети объема электрокаров, переданных клиентам в 2022 году. «В этом году в силу дефицита большинства импортных марок клиенты компании приобретали электромобили только отечественных и китайских брендов — Evolute, "Москвич", Voyah», — отметили эксперты.

Новый премиальный кроссовер из Китая Voyah стал лидером продаж, рассказали в компании «Европлан». Стоимость электромобилей Voyah Free составляет 7,3 миллиона рублей, а минивэна Voyah Dream — около 11 миллионов рублей. Второе место по популярности заняла российская марка Evolute, причем россияне чаще приобретают более дорогую модель: вдвое больше клиентов выбирали кроссовер i-JOY за 3,5 миллиона рублей вместо более доступных i-PRO, стоимость которых начинается от 1,9 миллиона рублей.

В «Сбербанк Лизинге» рассказали, что в 2022 году в России было продано рекордное число электромобилей — 2998 машин. В компании также отметили востребованность Evolute — в прошлом году «Сбербанк Лизинг» продал 179 экземпляров модели i-PRO, в будущем эксперты ожидают роста популярности такого электрокара.

Ранее агентство «Автостат» сообщало о росте продаж электрокаров в апреле 2023 года. За год показатель увеличился почти в пять раз.