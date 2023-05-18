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15:57, 18 мая 2023Мир

ЕС отказался вводить официальные санкции против «Росатома»

CNN: ЕС отказался вводить официальные ограничения против «Росатома» в 11-м пакете санкций

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) отказался вводить официальные ограничения против российской государственной атомной компании «Росатом» в 11-м пакете санкций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам чиновника, блок считает, что «одни лишь санкции» не приведут к независимости от российских энергопоставок. Он подчеркнул, что есть «другие способы достичь той же цели».

Виктория Кондратьева
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