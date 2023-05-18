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04:57, 18 мая 2023Мир

В США осудили финансовую помощь Украине

Американский журналист осудил финансовую помощь Украине из-за бездомных ветеранов в США

Фото: Ty ONeil / Keystone Press Agency

Американский журналист Джексон Хинкл осудил финансовую помощь Украине. Он напомнил Вашингтону о количестве бездомных ветеранов в США в своем Twitter.

«Зачем мы отправляем деньги на Украину, когда у нас в США примерно 20 тысяч бездомных ветеранов?» — возмутился журналист.

Ранее о бедственном положении военных писала газета The New York Post. Журналисты отмечали, что бездомных американских ветеранов начали выселять из гостиниц из-за мигрантов и нехватки мест.

В частности, в Нью-Йорке в общей сложности из отелей на прошлой неделе выселили около двадцати военных. Позже ветеранов разместили в другом месте, однако проблема так и не решается властями.

12 мая правозащитники в США подали иск на администрацию президента страны Джо Байдена из-за ограничения предоставления убежища мигрантам. Новые меры предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения американской границы.

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Марина Совина
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