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04:26, 18 мая 2023Бывший СССР

Подозреваемую в похищении сына Пашиняна госпитализировали

Адвокат Меликян заявил о госпитализации подозреваемой в похищении сына Никола Пашиняна

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Задержанная по подозрению в похищении сына премьера Армении Никола Пашиняна Ашота Гаяне Акопян госпитализирована. Об этом сообщил ее адвокат Рубен Меликян, передает РИА Новости.

По его словам, самочувствие женщины ухудшилось, ее доставили на машине скорой помощи и в сопровождении полиции в медицинский центр «Эребуни». Он предположил, что Акопян, если позволит ее состояние, могут доставить из больницы в место содержания задержанных.

«Согласно официальной версии, одна женщина похитила здорового мужчину 23-24 лет... Пока очной ставки с Ашотом Пашиняном не было. Я думаю, что очная ставка пройдет завтра, и посмотрим, как Ашот Пашинян будет утверждать, что госпожа Гаяне — армянская женщина среднего возраста и средней комплекции — похитила здорового мужчину», — заявил Меликян.

О попытке похищения Ашота Пашиняна ранее сообщила армянская газета «Айкакан жаманак». По данным журналистов, сына политика силой посадили в машину рядом с его домом и увезли в неизвестном направлении. Однако затем Ашоту якобы удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбил второй автомобиль злоумышленников, следовавший позади.

По делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Свою причастность к похищению они отрицают. Адвокат Рубен Меликян высказал мнение, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно.

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Марина Совина
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