Силовые структуры
В российском регионе загорелось здание ГИБДД
В Рязанской области загорелось здание ГИБДД, по предварительным данным, это был поджогСюжетВзрывы в Крыму
В Рязанской области загорелось здание ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, пожар начался ночью в здании регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД на улице Ленина в городе Скопине. Пламя повредило окно и внутреннюю отделку на площади пять квадратных метров. Отмечается, что огонь потушили и никто не пострадал.
Уточняется, что, по предварительным данным, это был поджог.
Ранее стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв железнодорожного полотна. В результате ЧП с рельсов сошли пять вагонов с зерном.