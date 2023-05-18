Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:02, 18 мая 2023Россия

Глава Белгородской области раскрыл подробности обстрела

Губернатор Белгородской области Гладков раскрыл подробности обстрела в Нижнем Березово

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале раскрыл подробности обстрела в Нижнем Березово.

«Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди — женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам», — отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что супруг погибшей женщины доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, он получил ожоги около 80 процентов тела и множественные осколочные ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух людей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что атака ВСУ произошла в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа.

Это второй обстрел ВСУ Белгородской области за день. Ранее глава региона заявил об атаке со стороны Украины на село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела оказались повреждены сети газо- и электроснабжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию
Глава Белгородской области раскрыл подробности обстрела
Мужчина снимал видео под юбками женщин в примерочных и попался
Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске
Врачи перечислили основные причины бесплодия у мужчин
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
В США предложили выйти из ДСНВ
Пентагон помог ВСУ починить поврежденный ЗРК Patriot
Российский игрок НХЛ назвал преимущество образования в США
Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.