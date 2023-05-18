Глава Белгородской области раскрыл подробности обстрела

Губернатор Белгородской области Гладков раскрыл подробности обстрела в Нижнем Березово

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале раскрыл подробности обстрела в Нижнем Березово.

«Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди — женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам», — отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что супруг погибшей женщины доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, он получил ожоги около 80 процентов тела и множественные осколочные ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух людей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что атака ВСУ произошла в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа.

Это второй обстрел ВСУ Белгородской области за день. Ранее глава региона заявил об атаке со стороны Украины на село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате обстрела оказались повреждены сети газо- и электроснабжения.

