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23:39, 18 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ остановить наступление ВС России в Артемовске

Боец «Вагнера» сообщил о хаотичных попытках ВСУ остановить наступление ВС РФ в Артемовске

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают Артемовск (украинское название — Бахмут), не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление. Об этом рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные пытаются «хоть как-то зацепить» российские силы. «Бьют хаотично, не обязательно в явно выраженные цели, а бьют, куда придется. Возможно, агония, возможно, так нужно. Бьют куда угодно, хаотично», — сообщил боец группы «Вагнер».

Он предположил, что таким способом украинская армия пытается остановить наступление Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что ВСУ контролируют менее квадратного километра Артемовска. По словам российского военного, осталось 700-800 квадратных метров до полного взятия города под контроль ВС РФ.

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Марина Совина
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