Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о любви к уборке дома

Певица Юлианна Караулова рассказала, что любит пылесосить дома несколько раз в день

Новая ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, певица Юлианна Караулова в интервью для Teleprogramma.pro рассказала, что любит убираться и может пропылесосить дома несколько раз в день.

Певица отметила, что редко успевает готовить, а держать дом в чистоте ей помогает помощница. Однако, по словам Карауловой, ей также нравится наводить порядок самостоятельно.

«Но я сама обожаю пылесосить, и если я дома, то могу делать это несколько раз в день. Мои родные над этим смеются. Просто я фанатик чистоты. А муж у меня действительно рукастый. У Андрея техническое образование, поэтому он может все починить, техника его любит», — отметила Караулова.

Ранее российский тренер Марина Долецкая раскрыла россиянкам правду о похудении во время уборки дома. Специалистка заявила, что уборка не заменит занятие в спортивном зале, однако, по словам эксперта, во время наведения чистоты человек сжигает большое количество калорий — около 300 в час.