Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 18 мая 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о принуждении Киева к контрнаступлению

Врио главы ДНР Пушилин: Запад принудит Киев к контрнаступлению независимо от его желания

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Запад принудит Киев к контрнаступлению независимо от его желания, уверен врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

«Слишком серьезные ресурсы вложены в это со стороны стран Запада, поэтому заставят. Трудно говорить, это может произойти в любой момент, но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий», — сказал Пушилин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией сообщения о контрнаступлении украинской армии. По его мнению, никакого наступления «нет и быть не может».

Как отмечает советник Пушилина Ян Гагин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились ни одного значимого прорыва на линии фронта, несмотря на заявления о скором контрнаступлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
Стало известно местонахождение пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест»
В российском регионе ввели карантин из-за сибирской язвы
В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева
Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот
Вероятность применения истребителей F-16 на Украине оценили
В ДНР заявили о работе над снижением интенсивности обстрелов Донецка
Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом
Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первый квартал 2023 года
Пропавшего сына основателя сети медлабораторий нашли во Владимирской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.