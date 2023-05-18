Прокуратура США рассказала о прежних нарушениях обвиняемого в утечках Пентагона

Обвиняемого в утечке документов Пентагона Тейшейру ранее подозревали в нарушении гостайны

Обвиняемого в утечке документов Пентагона военнослужащего Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США Джека Тейшейру ранее уже подозревали в подобных действиях — он неоднократно получал предупреждения за неправильное обращение с секретными материалами. О прежних нарушениях военного сообщает газета The Guardian.

В прокуратуре США рассказали, что Тейшейра продолжал сливать документы даже после того, как в прошлом году ему дважды делали выговор из-за его «вызывающих беспокойство действий». В служебной записке от сентября 2022 года говорится, что он делал заметки о секретной разведывательной информации и клал их в карман. Военному было дано указание больше ни в какой форме не делать заметок.

В служебной записке от конца октября 2022 года говорится, что Тейшейра «игнорировал приказ о прекращении глубокого изучения разведывательной информации». Отмечается, что во время совещания он начал задавать «очень конкретные вопросы».

Прокуратура США потребовала оставить военнослужащего под арестом и сочла его опасным для страны и общества. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.

Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы. Впервые об утечке стало известно 7 апреля.

