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10:09, 18 мая 2023Путешествия

Назван самый дешевый город Европы для отдыха летом

Express: Лиссабон назван самым дешевым европейским городом для летнего отдыха

Фото: Sean Hsu / Shutterstock / Fotodom

Самым дешевым европейским городом для отдыха летом 2023 года названа столица Португалии Лиссабон. Об этом пишет британский таблоид Express.

По просьбе издания специалисты проанализировали расходы путешественников в городах Европы и определили самый недорогой вариант для летнего отпуска. Эксперты учитывали стоимость проживания на две ночи, ужина на двоих с вином, а также траты на общественный транспорт и посещение достопримечательностей.

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В Лиссабоне сумма расходов составила 225 фунтов (около 22,5 тысячи рублей). Почти столько же туристы тратят в Вильнюсе. Далее в рейтинге расположились Афины, Краков, Рига, Загреб, Будапешт. Двухдневный отдых в этих городах обойдется путешественникам в 25-33 тысячи рублей.

Ранее в мае стало известно, что семь европейских государств договорились усилить таможенный контроль на границе с Россией. Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Норвегии, Швеции и Польше.

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Фариза Бацазова
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