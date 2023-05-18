Назван самый дешевый город Европы для отдыха летом

Express: Лиссабон назван самым дешевым европейским городом для летнего отдыха

Самым дешевым европейским городом для отдыха летом 2023 года названа столица Португалии Лиссабон. Об этом пишет британский таблоид Express.

По просьбе издания специалисты проанализировали расходы путешественников в городах Европы и определили самый недорогой вариант для летнего отпуска. Эксперты учитывали стоимость проживания на две ночи, ужина на двоих с вином, а также траты на общественный транспорт и посещение достопримечательностей.

В Лиссабоне сумма расходов составила 225 фунтов (около 22,5 тысячи рублей). Почти столько же туристы тратят в Вильнюсе. Далее в рейтинге расположились Афины, Краков, Рига, Загреб, Будапешт. Двухдневный отдых в этих городах обойдется путешественникам в 25-33 тысячи рублей.

Ранее в мае стало известно, что семь европейских государств договорились усилить таможенный контроль на границе с Россией. Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Норвегии, Швеции и Польше.

