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04:54, 18 мая 2023Мир

Посольство России оценило сообщения о сговоре Трампа с Москвой

Посольство России в США: сговор Трампа с Москвой является выдумкой американских чиновников

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Посольство России в Вашингтоне оценило сообщения о сговоре бывшего президента США Дональда Трампа с Москвой на выборах 2016 года. Соответствующее заявлении опубликовано в Telegram-канале.

Комментируя доклад спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма об отсутствии доказательств связи политика с Россией, в дипмиссии указали, что сообщения США об обратном являются «не более чем фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей».

В посольстве назвали миф о «российском вмешательстве» в выборы вакханалией, которая привела к ряду санкций против Москвы и высылкам российских дипломатов.

Ранее Дарем заявил, что ФБР не стоило расследовать связи Трампа с Россией. У ведомства не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика, объяснил он.

До этого Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с Россией. Подобные обвинения в свой адрес он назвал «величайшим политическим преступлением в американской истории».

Марина Совина
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