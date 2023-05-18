Генсек НАТО одобрил обучение украинских пилотов и передачу ВСУ крылатых ракет

Генсек НАТО Столтенберг одобрил обучение пилотов ВСУ и передачу Украине крылатых ракет

Североатлантический альянс приветствует обучение украинских пилотов и передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских летчиков для использования западных истребителей», — сказал он.

Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии «нет техники и возможностей для активного участия в таком союзе».

До этого британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания летом начнет обучать пилотов ВСУ. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F16».