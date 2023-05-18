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11:13, 18 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли из миномета бульдозериста в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли из миномета в Курской области бульдозериста, его госпитализировали

Фото: Libkos / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета в Курской области бульдозериста, после этого жителя приграничного российского региона госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, рядом с машиной мужчины насчитали одиннадцать разрывов 120-миллиметровых мин. В результате атаки житель Курской области получил несколько осколочных ран.

Бульдозериста доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

До этого сообщалось, что 12 человек пострадали при обстреле со стороны Украины курского поселка Глушково. По данным Mash, ВСУ предприняли новую атаку.

18 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в Глушково было сброшено взрывное устройство на местный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он отметил, что осколочные ранения получили два человека, их уже госпитализировали.

С 19 октября 2022 года в Курской области действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анна Щербакова
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