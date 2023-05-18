Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Ханфман
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Хольгер Руне
20 мая
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
18:20, 18 мая 2023Спорт

Врачи назвали способ снизить риск развития болезни Паркинсона

Врачи назвали занятия спортом способом снизить риск развития болезни Паркинсона

Фото: Bernd Thissen / dpa / Globallookpress.com

Американская академия неврологии на своем сайте назвала способ снизить риск развития болезни Паркинсона.

Врачи выяснили, что физическая активность эффективна для профилактики этого заболевания. Ученые провели исследование, собрав данные о занятиях спортом у ста тысяч женщин в возрасте 49 лет. Они наблюдали за участницами в течение трех десятилетий, в течение которых у 1074 испытуемых развилась болезнь Паркинсона.

Участники эксперимента рассказывали о своей физической активности, сообщали, как далеко они ходят и сколько лестничных пролетов преодолевают ежедневно. Выяснилось, что среди участников группы с самым высоким уровнем физической нагрузки выявлено 246 случаев болезни Паркинсона или 0,55 случая на 1000 человек.

4 мая ученые Университета Эдит Коуэн (ECU) и Института Перрона выявили, что увлечение боксом связано со снижением симптомов болезни Паркинсона. В ходе исследования десятерых человек с ранней стадией болезни Паркинсона попросили три раза в неделю по часу заниматься боксом на протяжении 15 недель. По окончании эксперимента у девяти из десяти участников улучшились показатели.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства
Дочь Мадонны снялась для журнала в прозрачном комбинезоне
Фьюри назвал Усика трусливым бомжом
Российские дилеры заявили о нехватке деталей для популярных автомобилей
Российский БАС-200 испытали на максимальной дальности от пункта управления
Вступление Украины в киберцентр НАТО оценили
В российском регионе сошли с рельс пять вагонов грузового поезда
В Минобороны Норвегии исключили поставку истребителей F-16 на Украину
Мужчина помог вытащить 110 собак из горящего здания
В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.