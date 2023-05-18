Врачи назвали способ снизить риск развития болезни Паркинсона

Врачи назвали занятия спортом способом снизить риск развития болезни Паркинсона

Американская академия неврологии на своем сайте назвала способ снизить риск развития болезни Паркинсона.

Врачи выяснили, что физическая активность эффективна для профилактики этого заболевания. Ученые провели исследование, собрав данные о занятиях спортом у ста тысяч женщин в возрасте 49 лет. Они наблюдали за участницами в течение трех десятилетий, в течение которых у 1074 испытуемых развилась болезнь Паркинсона.

Участники эксперимента рассказывали о своей физической активности, сообщали, как далеко они ходят и сколько лестничных пролетов преодолевают ежедневно. Выяснилось, что среди участников группы с самым высоким уровнем физической нагрузки выявлено 246 случаев болезни Паркинсона или 0,55 случая на 1000 человек.

4 мая ученые Университета Эдит Коуэн (ECU) и Института Перрона выявили, что увлечение боксом связано со снижением симптомов болезни Паркинсона. В ходе исследования десятерых человек с ранней стадией болезни Паркинсона попросили три раза в неделю по часу заниматься боксом на протяжении 15 недель. По окончании эксперимента у девяти из десяти участников улучшились показатели.