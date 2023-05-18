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06:11, 18 мая 2023Интернет и СМИ

США не разрешили украинским пилотам обучаться на европейских F-16

NYT: США не разрешили украинским пилотам обучаться на истребителях F-16 из стран ЕС

Фото: Фото: Ann Wang / Reuters

Власти США не разрешили украинским пилотам тренироваться на принадлежащих европейским странам истребителях F-16. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в беседе с газетой New York Times.

По словам источника, «скепсис Вашингтона настолько глубок» из-за нежелания руководства передавать Киеву самолеты.

Чиновник уточнил, что без одобрения США обучение летчиков ограничится изучением технического языка и тактическими уроками без непосредственного пилотирования F-16.

Собеседник NYT предположил, что администрация президента Джо Байдена не хочет отправлять Киеву американские F-16 из-за того, что на них уйдет слишком много средств из военного бюджета.

Ранее в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. При этом минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Марина Совина
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