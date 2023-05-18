Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:17, 18 мая 2023Интернет и СМИ

На Кипре предотвратили покушение на российского журналиста

Alpha: полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста. Задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства, имя сотрудника СМИ не сообщается, передает телеканал Alpha.

«Полиция раскрыла план убийства российского журналиста, проживающего на нашем острове, и уже арестовала двух подозреваемых», — говорится в заявлении.

Как сообщил канал, убийство заказал 62-летний «мужчина русско-еврейского происхождения», постоянно проживающий в Пафосе. Убить планировали российского журналиста, который также постоянно проживал в этом месте.

«Выполнение контракта, похоже, взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на Кипр на прошлой неделе», — уточнили журналисты.

Позже мужчину обнаружили в гостинице в Лимасоле, где »полицейские надели на него наручники». 13 мая он предстал перед судом, в итоге мужчина был помещен под арест на шесть дней, уточнил телеканал.

Во время расследования власти разыскали 62-летнего мужчину, который якобы организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр, чтобы тот исполнил задание.

Подозреваемый был арестован 13 мая в своем доме в Пафосе. На следующий день он также предстал перед судом, мужчину оставили под арестом на пять дней.

Местные власти выяснили, что во время расследования появились доказательства личных и финансовых разногласий между российским журналистом и 62-летним мужчиной.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал. Глава государства также пообещал, что российские власти сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность сотрудников СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
Тучная рэперша Lizzo показала фигуру в купальнике
На Кипре предотвратили покушение на российского журналиста
В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple
В ДНР оценили положение ВСУ на линии фронта
Бах заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх
В ДНР рассказали о ситуации на флангах Артемовска
В США предложили способ сорвать сближение России и Ирана
Старый антибиотик оказался эффективен против резистентных бактерий
Автор советских шлягеров поделился мнением о современных артистах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.