На Кипре предотвратили покушение на российского журналиста

Alpha: полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста

Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста. Задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства, имя сотрудника СМИ не сообщается, передает телеканал Alpha.

«Полиция раскрыла план убийства российского журналиста, проживающего на нашем острове, и уже арестовала двух подозреваемых», — говорится в заявлении.

Как сообщил канал, убийство заказал 62-летний «мужчина русско-еврейского происхождения», постоянно проживающий в Пафосе. Убить планировали российского журналиста, который также постоянно проживал в этом месте.

«Выполнение контракта, похоже, взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на Кипр на прошлой неделе», — уточнили журналисты.

Позже мужчину обнаружили в гостинице в Лимасоле, где »полицейские надели на него наручники». 13 мая он предстал перед судом, в итоге мужчина был помещен под арест на шесть дней, уточнил телеканал.

Во время расследования власти разыскали 62-летнего мужчину, который якобы организовал приезд 56-летнего мужчины на Кипр, чтобы тот исполнил задание.

Подозреваемый был арестован 13 мая в своем доме в Пафосе. На следующий день он также предстал перед судом, мужчину оставили под арестом на пять дней.

Местные власти выяснили, что во время расследования появились доказательства личных и финансовых разногласий между российским журналистом и 62-летним мужчиной.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал. Глава государства также пообещал, что российские власти сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность сотрудников СМИ.

