В России средний размер потребительского кредита достиг рекорда

НБКИ: средний размер потребкредита в России в апреле вырос до рекордных 328,5 тыс. руб.

В апреле 2023 года средний размер выданных в России потребительских кредитов достиг рекордных 328,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Средний размер таких займов вырос на 4,3 процента по сравнению с мартом, тогда он составил 315,1 тысячи рублей. При этом по сравнению с апрелем 2022 года этот показатель подскочил на 102,5 процента. Такой резкий рост среднего чека кредита эксперты объясняют эффектом низкой базы. На фоне реакции рынка розничного кредитования на санкции весной прошлого года размер потребительских займов существенно снизился (162,2 тысячи рублей в апреле 2022 года).

Самые большие средние размеры потребкредитов в прошлом месяце отмечены в Москве (548,4 тысячи рублей), Московской области (461,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО, 428,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (413,3 тысячи рублей) и Ленинградской области (365,2 тысячи рублей). Рейтинг составлен НБКИ среди 30 регионов-лидеров по данному виду займов.

При этом по сравнению с мартом в апреле средний размер потребительского займа увеличился почти во всех регионах России, наибольший прирост показали Тульская область (плюс 10,9 процента), ХМАО (плюс 8,9 процента) и Иркутская область (плюс 8,8 процента). Однако в Оренбургской области и Удмуртии граждане в среднем оформляли кредит на меньшие суммы — показатель снизился на 4,1 и 2,4 процента соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что средний чек потребкредита стремительно растет последние три месяца после небольшого снижения в январе. Он объяснил это тем, что банки готовы выдавать «качественным» заемщикам займы на значительно большие суммы, даже несмотря на общую консервативную политику кредитных организаций. Волков добавил, что при принятии банками решения о выдаче кредита, определяющим критерием является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Среднее значение ПКР по потребительским займам составило 524 балла (при диапазоне от 1 до 999 баллов).

Отчет составлен на основании данных четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что при взятии кредита существует риск угодить в финансовую яму. Чтобы не снижать качество жизни, она призвала россиян платить по кредитам не более 30 процентов от бюджета семьи. По мнению Дайнеко, план разумной экономии и отказ от спонтанных и эмоциональных покупок, готовой еды, а также лишних платных подписок поможет избежать просрочек по платежам.