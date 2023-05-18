Лукашенко назвал цель предварительных условий Киева по переговорам

Лукашенко: Киев выдвигает предварительные условия для недопущения переговоров с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев выдвигает предварительные условия для недопущения переговоров с Россией. Его слова о цели Украины приводит БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины [Владимир Зеленский] выдвигает — это не что иное — это уже абсолютно понятно — с целью не допустить никаких переговоров», — считает глава государства.

По мнению Лукашенко, необходимо сесть за стол переговоров, а далее вырабатывать какие-либо условия. Он также отметил, что в будущем удастся прийти к оценкам и увидеть, кто прав.

Ранее Лукашенко заявил, что необходимо разработать новый документ для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, белорусский президент назвал дезинформацией сообщения о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это просто безумство», — сказал он.