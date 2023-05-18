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15:26, 18 мая 2023Из жизни

Рыбак отбился от вцепившейся в его лодку огромной акулы и попал на видео

New York Post: мужчина из США отбился от тигровой акулы и попал на видео

В США огромная тигровая акула вцепилась в лодку рыбака у побережья Гавайских островов. На видео рыбака обратила внимание газета New York Post.

Автор ролика Скотт Харагучи рыбачил с каяка у бега острова Оаху 12 мая, снимая происходящее на камеру GoPro. На запись попал момент, когда к лодке на большой скорости приблизилась хищная рыба. Акула с силой врезалась в каяк и на секунду вцепилась в него, едва не перевернув.

Харагучи сумел удержать равновесие и отбился от хищницы, пихнув ее ногой. После этого он закричал приятелю: «Тигровая акула! Тигровая акула, Рэнди!» В подписи к ролику мужчина признался, что только посмотрев его дома, понял, насколько ему повезло. «Все произошло так быстро. Я инстинктивно вытащил левую ногу из воды, чтобы уберечься от удара, а потом оттолкнул голову акулы. Если бы меня попросили это повторить, даже без акулы, не думаю, что мне хватило бы гибкости», — написал он.

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В схватке с акулой мужчина не пострадал, однако на его каяке остались следы от зубов хищницы. Позже он предположил, что акула атаковала, потому что приняла лодку за тюленя, так как позже он заметил одного неподалеку. Харагучи также признался, что этот случай напомнил ему о хрупкости жизни. «Я понял, что жизнь коротка, и наше время на земле ограничено. Используйте его на полную и будьте добры к людям», — сказал он в интервью телекомпании KITV4.

Тигровые акулы водятся у побережий в тропических и субтропических водах Мирового океана. Эти хищные рыбы вырастают до пяти с половиной метров в длину и представляют достаточно серьезную угрозу для человека. Только у берегов Гавайев фиксируется три-четыре нападения тигровых акул в год.

Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов американского штата Флорида. Хищная рыба вцепилась ему в ногу.

Никита Савин
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