Экс-сотрудника консульства США в России Шонова оставили под арестом в Москве

В Москве суд продлил арест экс-сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста экс-сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого ФСБ обвиняет в сотрудничестве на конфиденциальной основе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Шонов останется в СИЗО «Лефортово» до 23 августа. Он находится под стражей уже три месяца.

16 мая сообщалось, что следователи ФСБ предъявили обвинение Шонову по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») Уголовного кодекса РФ.

Ему вменяется то, что он, будучи несогласным с действиями России на Украине, стал вести переписку с представителем США с целью содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.