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16:57, 18 мая 2023Силовые структуры

Экс-сотрудника консульства США в России Шонова оставили под арестом в Москве

В Москве суд продлил арест экс-сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста экс-сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого ФСБ обвиняет в сотрудничестве на конфиденциальной основе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Шонов останется в СИЗО «Лефортово» до 23 августа. Он находится под стражей уже три месяца.

16 мая сообщалось, что следователи ФСБ предъявили обвинение Шонову по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») Уголовного кодекса РФ.

Ему вменяется то, что он, будучи несогласным с действиями России на Украине, стал вести переписку с представителем США с целью содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

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Любовь Ширижик
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