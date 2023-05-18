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20:50, 18 мая 2023Экономика

Российские банки начали ужесточать условия снятия наличных через банкоматы

Frank RG: российские банки стали вводить комиссии за снятие наличных через банкоматы

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Ряд российских банков начали постепенно ужесточать условия снятия наличных денег через банкоматы. На это обратили внимание аналитики исследовательской компании Frank RG, пишет Frank Media. Эксперты считают, что это может быть связано с намерением банков стимулировать клиентов активнее использовать безналичные платежи.

К примеру, Промсвязьбанк с начала 2023 года увеличил комиссию за снятие наличных свыше лимита с 2 до 2,99 процента. Также с мая установил комиссию Газпромбанк. Сейчас в банкоматах бесплатно можно снять до одного миллиона рублей, если сумма превышает порог, то с клиента взимается комиссия в размере от 1 до 10 процентов от суммы превышения. Представитель банка объяснил, что банк хотел компенсировать расходы на фоне увеличения числа операций снятия наличных за рубежом.

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В то же время эксперты отметили, что в прошлом году некоторые банки, наоборот, отменили комиссии или увеличили бесплатный лимит за снятие наличных — среди них «Хоум Кредит» и Почта-банк соответственно. В 11 из 15 банков, которые проверяли эксперты, по-прежнему можно снимать наличные деньги без комиссии.

Неоднократно ужесточал условия валютных переводов для своих клиентов Райффайзенбанк. В начале апреля банк ограничил переводы физлицам в другие банки — теперь операции с долларами могут осуществлять только клиенты с «премиальными» пакетами услуг, подключенными до конца февраля 2023-го, а минимальная сумма переводов в другие банки в европейской валюте выросла до 20 тысяч евро.

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Мария Грушко
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