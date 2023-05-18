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20:53, 18 мая 2023Из жизни

Гигантский паук поймал крупную рыбу и съел ее на глазах у эколога

Independent: паук в Южной Америке изловил рыбу на глазах у эколога

Гигантский паук на реке Суринам в Южной Америке изловил и съел крупную рыбу. На видео произошедшего обратило внимание издание Independent.

Эколог и гид по дикой природе Жан-Пьер Вейра снял произошедшую у него на глазах сцену на видео. На записи видно, как паук доломедес, находясь у кромки водоема, опускает свои длинные конечности на поверхность и следить за колебаниями воды. Заметив движение, он мгновенно прыгает вперед, чтобы поймать проплывающую рядом рыбу. Быстродействующий яд паука парализует добычу и лишает ее возможности уплыть.

«Это было действительно поразительное зрелище», — сказал Вейра, который наблюдал за этим процессом.

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Доломедес — это род больших пауков семейства Pisauridae, также известных как пауки-рыболовы. Большинство видов доломедес полуводные, за исключением некоторых видов, обитающих на деревьях. Они охотятся, ожидая на краю водоема, и нападают на добычу, используя передние конечности, которые заканчиваются маленькими когтями. Пауки в основном питаются насекомыми, но некоторые крупные виды могут ловить небольших рыб. В мире существует более ста видов доломедес.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Денмарк стал свидетелем нападения ядовитого паука вида австралийская вдова на мышь. Яд австралийских вдов содержит нейротоксин, который временно парализует жертву.

Алиса Дмитриева
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