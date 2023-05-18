Австралийский теннисист снялся с «Ролан Гаррос» из-за нападения грабителя

Австралиец Кирьос снялся с «Ролан Гаррос» из-за полученной при нападении грабителя травме

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Сanberra Times.

Отмечается, что спортсмен получил травму в результате нападения грабителя. «Это была довольно большая рваная рана. Она была открыта почти полторы недели. Она плохо заживает. Он не может играть на корте, так что он не тренировался уже почти две недели», — рассказал агент теннисиста Дэниел Хорсфолл.

Инцидент произошел в 1 мая в Канберре. По словам Кирьоса, грабитель ворвался в дом и угрожал его матери пистолетом, требуя передать электромобиль Tesla. При столкновении с преступником теннисист получил глубокий порез на ноге. Напавшему удалось угнать автомобиль, однако полиция отследила и задержала правонарушителя.

28-летний Кирьос занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах организации.