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10:39, 18 мая 2023Экономика

УАЗ опроверг информацию о забастовке на своем заводе

Пресс-служба УАЗа: информация о забастовке на заводе 17 мая является ложной

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) опровергла сообщения о забастовке на предприятии, появившиеся ранее в российских Telegram-каналах. Об этом со ссылкой на комментарий руководителя службы Константина Сазонова пишет «Коммерсантъ».

Сазонов отрицает сам факт митинга — по его словам, информация Telegram-каналов является абсолютно ложной. Он объяснил, что на заводе проходила плановая встреча работников с генеральным директором, на ней обсуждались вопросы «в том числе и по повышению зарплаты». Сазонов отметил, что подобные мероприятия проводятся еженедельно. По его словам, происходящее никак нельзя назвать забастовкой, так как встреча прошла после окончания рабочей смены, и производство никто не останавливал.

В пресс-службе УАЗа сообщили, что средняя зарплата на заводе выше средней по региону, около 41 тысячи рублей для рабочего персонала. В 2021 и 2022 годах проводилось повышение оплаты труда — на 6 и 10 процентов соотвественно. В текущем году зарплаты повысили на 5 процентов 1 марта, а с 1 июня запланирована еще одна индексация, на 7 процентов, заявил Константин Сазонов.

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17 мая в сети начали распространяться сообщения о том, что сотрудники УАЗ собрали митинг в цехах предприятия и требовали повышения зарплаты. Telegram-канал Baza сообщил, что за последний месяц люди «получили в среднем 20 тысяч рублей».

После этого прокуратура Засвияжского района города Ульяновска начала проверку по распространенной информации «о нарушении трудовых прав работников ООО "УАЗ"», об этом говорится в публикации Telegram-канала госоргана. Выехавший на предприятие исполняющий обязанности прокурора района Андрей Ефремкин заявил «Коммерсанту», что «протеста, митингов или забастовок не было», остальные выводы, в том числе о своевременности и полноте выплат заработной платы коллективу, можно будет сделать только по окончании проверки.

В мае УАЗ поднял цены на весь модельный ряд — по сравнению с апрелем стоимость автомобилей на официальном сайте выросла на сотни тысяч. В пресс-службе компании отметили, что не меняли цены и даже увеличили скидки на некоторые модели, однако с сайта пришлось убрать информацию о ценах со скидками по госпрограмме льготного автокредитования, так как банки перестали выдавать займы.

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Влада Горячева
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