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22:02, 18 мая 2023Из жизни

Мужчина снимал видео под юбками женщин в примерочных и попался

Fox 5: житель США снимал видео под юбками женщин в примерочных магазинов одежды и попался

Полиция в городе Ньюнан, штат Джорджия, США, задержала мужчину, который снимал видео под юбками посетительниц примерочных магазинов одежды при помощи спрятанной в обуви камеры. Об этом сообщает WNYW.

34-летний житель Ньюнана Джесси Клайн попался после того, как одна из покупательниц заметила его ногу под дверью примерочной и столкнулась с ним лицом к лицу. Установить личность мужчины удалось благодаря видео из магазина, где сотрудники знали его как постоянного покупателя.

Камера в обуви мужчины была настроена на соответствующую съемку. Американец ставил ногу под юбки женщин и под двери примерочных кабинок и включал запись. Несколько раз в объектив попало и его собственное лицо, что стало доказательством его участия в преступных действиях.

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Задержанному предъявлено обвинение в подглядывании, что является уголовно наказуемым преступлением. Полицейские не исключают предъявления мужчине дополнительных обвинений по мере проведения расследования.

Полицейские опубликовали видео, которое, по их словам, было изъято из скрытой камеры в ботинках мужчины. Сотрудники правоохранительных органов призвали жертв и очевидцев произошедшего связаться с ними.

Ранее сообщалось, что в Малайзии поймали студента, который попытался снять интимное видео под юбкой однокурсницы. Был ли нарушитель наказан за свои действия, неизвестно.

Алиса Дмитриева
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