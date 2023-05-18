Космонавту на МКС провели УЗИ пищеварительной системы

Космонавту «Роскосмоса» Петелину провели на МКС УЗИ пищеварительной системы

На Международной космической станции (МКС) российские члены экипажа провели в невесомости ультразвуковое исследование (УЗИ) разных отделов желудочно-кишечного тракта космонавту в рамках эксперимента, сообщает ТАСС.

Космонавту «Роскосмоса» Дмитрию Петелину установили датчики для получения электрокардиограммы (ЭКГ), после чего с помощью специально разработанного прибора ему провели УЗИ, проведя исследование до, а также после приема пищи.

«Специалисты на Земле говорят, что для них это очень ценные данные ввиду продления срока нашей экспедиции», — заявил Петелин.

Ранее стало известно, что российский перспективный робот «Теледроид», который планируется применять на внешней поверхности МКС, получит копирующее поведение. Отмечается, что ряд задач он будет выполнять автономно.