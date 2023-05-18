Около 20 вагонов сошли с рельсов в США

East Idaho News: в американском штате Айдахо около 20 вагонов сошли с рельсов

В Покателло американского штата Айдахо около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции. Об этом 17 мая сообщает East Idaho News.

По информации издания, большинство вагонов были пустыми. Данных о разливе опасных материалов или травмах не поступало.

На месте инцидента ведутся работы по очистке и начато расследование причин происшествия.

3 апреля в американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов, в которых перевозилось пиво. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале в американском штате Огайо 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества.