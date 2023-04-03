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03:46, 3 апреля 2023Мир

В США сошли с рельсов 25 вагонов с пивом

NBC: в американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов с пивом

Фото: Pixabay

В американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов, в которых перевозилось пиво. Об этом сообщает телестанция NBC Montana.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, сказано в сообщении.

Губернатор штата Грег Джианфорте заявил, что готов «мобилизовать ресурсы штата» для локализации последствий произошедшего.

Ранее сообщалось, что грузовой состав с мусором сошел с рельсов в штате Массачусетс, США. Как отмечает пожарный департамент города Эр, в районе, где произошел инцидент, в сошедших с рельсов вагонах нет опасных грузов.

В феврале в американском штате Огайо 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, который используется в различных пластиковых изделиях.

Марина Совина
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