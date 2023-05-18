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03:24, 18 мая 2023Интернет и СМИ

В Китае назвали главную жертву украинского конфликта

Global Times: пока США наблюдают за конфликтом на Украине издалека, Европа истекает кровью

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Пока США посылают оружие на Украину и наблюдают за конфликтом издалека, Европа истекает кровью. Главную жертву этих событий назвали в статье китайской газеты Global Times.

Как говорится в материале, казалось, что в результате боевых действий мир Европа сплотится и возникнут более тесные трансатлантические связи. Однако последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что заставляет в этом усомниться. «Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века», — заявляется в материале.

Авторы статьи считают, что Европа оказалась в ситуации незащищенности и неопределенности из-за утраты старой системы безопасности, а социально-экономические последствия для нее оказываются катастрофическими на фоне высоких цен на энергоносители и стремительного роста инфляции.

При этом негативные последствия украинского конфликта для США и Евросоюза (ЕС) несопоставимы, указывается в материале, поскольку Вашингтон выигрывает от изменения энергетической зависимости Европы. «Что осталось Европе, так это потеря рабочих мест и скудная промышленность», — заключили авторы.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в интервью «Ленте.ру» заявил, что, несмотря на то что на данный момент странам Европы удалось избежать рецессии, по-прежнему существуют факторы, указывающие на то, что она может наступить в течение года.

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Марина Совина
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