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17:42, 18 мая 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о новом приеме уничтожения украинских военных целей

Военкор Коц: планирующие авиабомбы стали новыми приемом поражения украинских военных целей

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская армия начала пользоваться новым приемом поражения украинских военных целей. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в материале «Комсомольской правды».

По его словам, этим способом стали планирующие авиабомбы. Это модернизированные бомбы ФАБ-500, которые оснастили системой наведения и крылом, сделав их планирующими.

«И самолеты их могут теперь не сбрасывать над целью, рискуя попасть под ракетно-зенитный огонь врага, а бить ими вглубь территории противника, не заходя в зону действия его ПВО», — рассказал военкор.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что наступление украинских войск начнется «со дня на день». По его словам, ждать наступления месяцы или недели не придется — оно состоится в ближайшие дни.

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Алевтина Запольская
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