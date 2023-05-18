Блогерша назвала опасные ошибки при уходе за волосами и вызвала споры в сети

Блогерша Кали рассказала, что шампуни из аптеки ухудшают состояние волос

Блогерша Кали (фамилия не уточняется), более известная в соцсетях под ником @kalibbeauty, назвала опасные ошибки при уходе за волосами и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка рассказала, что много лет использовала дешевые шампуни, которые в своем составе, по ее мнению, содержали ухудшающие состояние прядей ингредиенты. Наряду с этим она призвала зрителей не покупать косметические средства в аптеках, а покупать их в дорогих магазинах.

Кроме того, Кали посоветовала мыть волосы шампунем дважды, не оставлять кондиционер на концах надолго, не использовать маски и не прибегать к пилингу в целях предотвращения перхоти. «Да, с ними у меня не было перхоти, но я чесалась до крови. Очевидно, что они повреждают волосяные фолликулы и кожу головы», — объяснила она.

Помимо прочего, автор видео порекомендовала не сушить волосы с помощью обычного полотенца, не расчесывать их, когда она влажные, и использовать термозащитное средство только с качественными компонентами в составе.

Подписчики, в свою очередь, возмутились данными советами, о чем принялись писать в комментариях под роликом, который набрал более 102 тысяч просмотров. «Я использую продукты хорошего качества, которые не продаются в аптеке. Я заметил, что мои волосы были намного лучше, когда пользовался средствами именно из аптеки», «Шампунь и кондиционер из аптеки спасли мои волосы, в то время как средства дорогих брендов испортили их», «Аптечные препараты на самом деле очень хороши», — высказывались они.

Ранее стилист раскрыл оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Так, обладателям длинных волос необходимо прибегать к данной процедуре не чаще двух раз в неделю.