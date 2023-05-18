Россиянин с зонтом в руках выжил после падения с восьмого этажа и попал на видео

В Новосибирске мужчина с зонтом выжил после падения с восьмого этажа и попал на видео

В Новосибирске мужчина с раскрытым зонтом в руках упал с восьмого этажа и выжил. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Telegram-канал АСТ-54 Black опубликовал видеозапись, на которой россиянин сидит на перилах балкона. Затем он теряет равновесие и срывается вниз.

Региональное издание НГС сообщило, что перед этим мужчина сбросил с балкона табуретку, а также кидался мусором в сотрудников клининговой службы.

Ранее в Московской области годовалый ребенок выжил после падения с четвертого этажа. Родители услышали плач ребенка и увидели распахнутое окно, на котором отсутствовала москитная сетка.