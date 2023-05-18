Новый план НАТО по России назвали шагом к третьей мировой войне

Депутат Швыткин назвал новый план НАТО по России шагом к третьей мировой войне

Создание в НАТО первого после холодной войны детального плана обороны на случай вооруженного конфликта с Россией связано с наступательными намерениями альянса и является шагом к третьей мировой войне. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Этот план — это очередной шаг к развертыванию третьей мировой войны. Прикрываясь задачами обороны, планы НАТО носят наступательный характер Юрий Швыткин зампред комитета Госдумы по обороне

Депутат также выразил мнение, что российская «доктрина носит оборонительный характер с учетом сегодняшних вызовов», пояснив, что Россия «никогда ни на кого не нападала и не будет нападать».

«Мы всегда сможем адекватно ответить на вызовы, которые сегодня есть. На мой взгляд, это (план НАТО в отношении России — прим. «Ленты.ру») очередной вызов, который ляжет на бумагу, для нас это не что-то новое», — заявил парламентарий.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что из-за нестабильной обстановки в сфере международной безопасности сейчас в НАТО создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что в НАТО «должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время».

Сообщается, что разработанные ранее руководства и документы не подходят под гипотетическую ситуацию войны с Россией по той причине, что НАТО долгое время была ориентирована на конфликты меньшего масштаба и интенсивности, в связи с чем альянсу необходимо переработать систему модернизации и логистики своих подразделений. План, который, по заверениям представителей НАТО, «займет тысячи страниц бумажного текста», будет представлен и утвержден на саммите альянса в Вильнюсе с 11 по 12 июля.