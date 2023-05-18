Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 18 мая 2023Мир

Новый план НАТО по России назвали шагом к третьей мировой войне

Депутат Швыткин назвал новый план НАТО по России шагом к третьей мировой войне

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Создание в НАТО первого после холодной войны детального плана обороны на случай вооруженного конфликта с Россией связано с наступательными намерениями альянса и является шагом к третьей мировой войне. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Этот план — это очередной шаг к развертыванию третьей мировой войны. Прикрываясь задачами обороны, планы НАТО носят наступательный характер

Юрий Швыткинзампред комитета Госдумы по обороне

Депутат также выразил мнение, что российская «доктрина носит оборонительный характер с учетом сегодняшних вызовов», пояснив, что Россия «никогда ни на кого не нападала и не будет нападать».

«Мы всегда сможем адекватно ответить на вызовы, которые сегодня есть. На мой взгляд, это (план НАТО в отношении России — прим. «Ленты.ру») очередной вызов, который ляжет на бумагу, для нас это не что-то новое», — заявил парламентарий.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что из-за нестабильной обстановки в сфере международной безопасности сейчас в НАТО создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что в НАТО «должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время».

Сообщается, что разработанные ранее руководства и документы не подходят под гипотетическую ситуацию войны с Россией по той причине, что НАТО долгое время была ориентирована на конфликты меньшего масштаба и интенсивности, в связи с чем альянсу необходимо переработать систему модернизации и логистики своих подразделений. План, который, по заверениям представителей НАТО, «займет тысячи страниц бумажного текста», будет представлен и утвержден на саммите альянса в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
В российском регионе начался природный пожар площадью 10 гектаров
Регина Тодоренко показала шпагат на пилоне
Московскому экс-полицейскому дали 11 лет за взятку на съемках сериала «Чикатило»
Путин встретился с главой Хабаровского края
WBC отказался утвердить реванш Бивола и Альвареса
Падение цен на газ в Европе объяснили
Москвичей предупредили о резком похолодании
Хакера осудили на три года за атаки на сайты президента и Минобороны России
Новый план НАТО по России назвали шагом к третьей мировой войне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.