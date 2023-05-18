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03:53, 18 мая 2023Силовые структуры

Ранившего ножом инспектора ФСИН мужчину задержали

В Москве задержали ранившего ножом инспектора ФСИН мужчину, возбуждено уголовное дело

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Москве задержали мужчину, ранившего ножом инспектора ФСИН, который пришел к нему домой на Кленовом бульваре проверить соблюдение домашнего ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 мая. 18-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома на Кленовом бульваре нанес ножевые ранения в область шеи и живота инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России, который пришел к нему для проверки соблюдения им меры пресечения.

Ранее в Архангельске задержали 24-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении с ножом на незнакомых людей.

Юлия Мискевич
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