В МИД России ответили на требования Чехии к российскому посольству в стране

Захарова: Москва ответит на требования Чехии оплатить аренду участков посольства России

Москва ответит на требования Праги оплатить аренду земельных участков посольства России в Чехии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Дипломат отметила, что Москва предпримет ответные шаги в том случае, если Прага действительно обратится с официальным требованием по оплате аренды участков за предыдущие три года.

Ранее стало известно, что 17 мая правительство Чехии отменило девять постановлений кабмина Чехословакии, согласно которым СССР были переданы в бесплатное пользование 59 земельных участков, которыми пользуется Россия в качестве страны-правопреемницы СССР для размещения объектов дипломатических представительств.

Отмечается, что согласно данным Министерства иностранных дел Чехии, в пользовании РФ до сегодняшнего дня находились участки общей площадью порядка 92 тысяч квадратных метров, тогда как чешские объекты в России занимают площадь 26 875 квадратных метров. В чешском ведомстве считают, что это противоречит принципу взаимности.