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12:57, 19 мая 2023Наука и техника

Определен внешний вид первого животного на Земле

Nature: первые животные на Земле были похожи на гребневиков

Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute

Ученые Калифорнийского университета и Венского университета определили, как выглядели первые животные на Земле. Оказалось, что гребневики были первой линией, отделившейся от общего предка всех животных, за ними последовали губки, а затем предки всех других животных, включая линию, ведущую к человеку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Хотя исследователи определили, что родословная гребневиков отделилась от губок, обе группы животных продолжали развиваться от своего общего предка, и они по-прежнему имеют общие черты с самыми ранними животными, которые жили 600-700 миллионов лет назад.

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Традиционно губки считались самой ранней сохранившейся ветвью животного дерева, поскольку у губок отсутствует нервная система и мышцы, они имеют схожие черты с колониями некоторых одноклеточных простейших. Предки губок развили специализации, которые затем привели к развитию сложных органов и нервной системы. Согласно альтернативной версии, первые животные были больше похожи на гребневиков.

Чтобы определить, какой из вариантов ближе к действительности, ученые проанализировали организацию хромосом у гребневиков, губок, а также трех одноклеточных существ, не являющихся животными: амеб-филастерей, хоанофлагеллатов и паразитической формы жизни ихтиоспорина. Ранее было показано, что хромосомы губок, медуз и многих других беспозвоночных несут схожие наборы генов, несмотря на более чем полмиллиарда лет независимой эволюции. Это означает, что хромосомы многих животных развиваются медленно, и это позволило команде ученых реконструировать хромосомы общего предка этих разнообразных животных.

Оказалось, что гребневики и неживотные имеют общие определенные комбинации генов и хромосом, тогда как гребневики отличались от губок и других животных значительными хромосомными перестройками. Объяснение состоит в том, что гребневики отделились от линии животных до того, как произошли перестройки. В том случае, если первыми отделили сначала губки, должно были произойти множество конвергентных перестроек как у губок, так и у не являющихся гребневиками животных, что очень маловероятно.

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Александр Еникеев
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