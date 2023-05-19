В Волге нашли тело друга утонувшего основателя группы Cream Soda

В Волге обнаружили тело друга утонувшего основателя музыкальной группы Cream Soda

Найдено тело Аристарха Ухтомского, утонувшего в Волге вместе с основателем музыкальной группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в марте. Об этом пишет РБК со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области.

«Да, это Аристарх Ухтомский. Подтвердилось в ходе процедуры опознания», — заявили в СКР.

В ТАСС также отметили, что тело мужчины было обнаружено в акватории реки Волги в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области.

Ранее стало известно о возобновлении поисков провалившихся под лед брата и друга Дмитрия Свиргунова. 4 мая спасатели начали поисковую операцию Романа Свиргунова и Георгия Киселева.

О пропаже музыканта сообщалось 20 марта.