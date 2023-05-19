Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:08, 19 мая 2023Культура

В Волге нашли тело друга утонувшего основателя группы Cream Soda

В Волге обнаружили тело друга утонувшего основателя музыкальной группы Cream Soda

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Найдено тело Аристарха Ухтомского, утонувшего в Волге вместе с основателем музыкальной группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в марте. Об этом пишет РБК со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области.

«Да, это Аристарх Ухтомский. Подтвердилось в ходе процедуры опознания», — заявили в СКР.

В ТАСС также отметили, что тело мужчины было обнаружено в акватории реки Волги в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области.

Ранее стало известно о возобновлении поисков провалившихся под лед брата и друга Дмитрия Свиргунова. 4 мая спасатели начали поисковую операцию Романа Свиргунова и Георгия Киселева.

О пропаже музыканта сообщалось 20 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс»
Создана передающая электрические сигналы искусственная кожа
На Западе назвали пять возможных направлений контрнаступления Украины
Эндокринолог назвала оптимальную ежедневную дозу кофе
Российский магазин отказал клиентке в печати портрета Валерия Меладзе на подушке
Назван повышающий риск диабета фактор
Россиянина осудили на два года за призывы мобилизованных к саботажу
Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Сочи и Крыму
В Волге нашли тело друга утонувшего основателя группы Cream Soda
Зеленский пригласил премьера Ирака на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.